亞幣走勢分歧！新台幣量縮連2黑 收30.295元

新台幣量縮連2黑，收30.295元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會利率決策公布前，美元走軟，加上外資持續匯入資金買股，新台幣兌美元匯率早盤雖一度勁揚逾1角，不過央行立即展現護盤鐵腕，迅速將台幣打回平盤，午後台幣升幅進一步收斂，尾盤央行再踢上一腳，最終台幣匯價收在30.295元、貶值1.5分，匯價連2黑，總成交量21.12億美元，也回到往常水準。

匯銀人士指出，相較於昨日爆大量收貶，今日的量能回到20億美元左右，出口商恐慌性拋匯已經被壓下來，不過美國總統川普中東行之前又放話將有「重大空前消息」要公布，市場仍不免警惕。

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撇除非預期事件，目前來看，台幣在30字頭應該是初步穩住了，預料在市場信心慢慢平復之後，央行就會慢慢放手，台幣長期走勢還是要反應國際金融市場動態，只是近期亞幣各走各路，顯然關鍵還是與美國談判進展與結果。

另外，聯準會後續動向也備受注目，由於Fed這次會議不會更新經濟預測與路徑圖，外界將緊盯Fed主席鮑爾談話，希望從中尋找未來政策動向蛛絲馬跡。

根據央行統計，美元指數在Fed公布利率決策前下跌0.15%、韓元在長假過後補升，今日狂飆1.16%；日圓升值0.12%、新幣升值0.1%；台幣小貶0.05%，而人民幣在中國人行緊急降準又將息下，貶值0.15%，主要亞幣升貶互見，方向並不一致。

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