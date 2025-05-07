東科-KY前4月營收36.3億 看關稅、匯率無影響

東科4月營收9.4億元。圖為執行董事張東益。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）今日公告4月營收9.4億元、年減10.7%，前4月累計營收36.3億元、年減4.8%，皆創歷史同期第3高。東科表示，4月營收並未受關稅影響，因是KY公司、在台灣沒有製造工廠，新台幣匯率強升也無明顯影響。

東科說明，公司在台並無製造工廠、也沒有兌換新台幣的必要，新台幣僅是報表表達貨幣，因此此前新台幣暴力升值並沒有產生匯兌損失，唯營收、成本、費用表達會因台幣升值而同步減少，相關三率比率大致相當。

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針對關稅影響，東科則表示，公司與競爭同業都站在相同立足點，也都沒有美國廠產能的主場優勢，因此東科是透過蓄積快速的應變能力、新增籌備中的馬來西亞廠的產能，以強化競爭力，並配合全球性品牌客戶的佈局調整。

展望後市，東科表示，持續觀望待變、確認轉進與產能加速，以化危機為轉機與商機，預計關稅情勢底定後，會追趕進度，營運展望審慎樂觀。

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