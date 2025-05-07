川普高關稅發威 美國自中國進口占比降至逾20年最低

美國對中國課徵高額關稅，今年第1季美國從中國進口的占比跌至11%，創20幾年以來最低。圖為洛杉磯港口。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《紐約時報》報導， 美總統川普對中國進口商品徵收145%高關稅，導致美中貿易量萎縮，今年第1季美國從中國進口的占比跌至11%，創20幾年以來最低。

美國商務部6日公布的數據顯示，今年前3個月，美國從中國的進口金額達1027億美元（新台幣3.11兆元），使得第1季從中國進口的商品占美國進口總額的比例僅11%，遠低於2018年的22%，創20幾年來最低。

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儘管中國商品在美國進口總額的占比經常會隨著採購的季節性波動而有所變化，但川普在4月決定大幅調高對中國的關稅至145%後，已明顯引發供應鏈的連鎖反應。由於產品從中國工廠經跨洋運輸再進入美國商店需要數週時間，在許多情況下，美國消費者才開始看到關稅帶來的漲價影響，隨著夏季的到來，這些影響可能加劇。

美國和中國均表示，願意就降低關稅的貿易協議展開磋商，但目前還不清楚達成協議的速度有多快。在當前的關稅政策下，儘管有些公司似乎放緩或暫停進口，但也有些公司仍趕在新關稅生效前進口更多商品。

美國商務部6日公布的數據顯示，美國3月商品和服務貿易逆差大幅上升，從2月1232億美元（新台幣3.73兆元）增至1405億美元（新台幣4.26兆元），延續了去年11月總統大選以來的上升趨勢。

牛津經紀公司（Oxford Economics）美國高級經濟學家馬汀（Matthew Martin）表示，美國從那些暫停徵收對等關稅90天國家的進口可能仍然很高，但對中國而言，川普2、3月實施的20%關稅開始產生影響。

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