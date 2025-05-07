亞德客4月營收34.67億元 全年展望樂觀

亞德客受惠中國工廠自動化需求，營收持續加溫，對等關稅衝擊有限。（資料照，示意圖）

〔記者林菁樺／台北報導〕氣動元件大廠亞德客-KY（1590）自結4月合併營收為34.67億元，較去年同期增加11%；亞德客說明，主要來自電池行業、汽車行業及通用機械有較好出貨，且若以人民幣計價，4月營收已連2個月創歷史新高，亞德客認為，市場需求回溫、對等關稅影響有限。

亞德客指出，目前接單金額持續大於出貨金額，且本月底已接單尚未出貨金額也持續提升，印證先前推測受對等關稅影響有限，且市場需求已逐步回溫的看法。

請繼續往下閱讀...

另外，中國政府於今日宣布數個刺激經濟政策，亞德客預期中國政府仍會視狀況持續發佈政策支持，加上亞德客不斷開發新產品、提升品牌形象並依各產業狀況提出相對應的銷售策略提高市占率，即使國際局勢仍有不確定因素存在，但公司對2025年度展望仍相對樂觀。

亞德客今年4月集團合併營收為人民幣7.76億元，較去年同期增加11%；若以新台幣計價為34.67億元，較去年同期增加11%；累計合併營收為人民幣25.71億元，較去年同期增加9%，若以新台幣計價為115.63億元，較去年同期增加12%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法