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閎康第1季EPS縮減為0.76元 4月營收年增6.96％

2025/05/07 18:02

閎康科技董事長謝詠芬。（資料照）閎康科技董事長謝詠芬。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體檢測大廠閎康（3587）公布第一季財報，營收為12.38億元，毛利率24.27%，稅後淨利0.5億元，每股稅後淨利（EPS）0.76元，較上季與去年同期的2.11元顯著縮減，並創22季以來獲利新低；閎康表示，新實驗室的機台折舊與人力成本增加，導致第一季整體成本上升，進而壓縮獲利表現。

閎康表示，第一季獲利低於預期，主因受中國華南客戶進件不穩，加上上海RA實驗室選擇在第一季低檔期搬遷影響，中國地區營收較去年同期短少8%。加上新實驗室的機台折舊與人力成本增加，導致第一季整體成本上升，進而壓縮獲利表現。

​不過，閎康已積極進行營運調整，根據客戶需求靈活配置產能，提升各地實驗室的產能效益，期望改善後續的財務表現。

閎康並公布4月營收為新台幣4.41億元，較去年同期成長6.96%；前4月營收累計16.8億元，較去年同期成長3.79%，主因來自日本客戶需求旺盛。

閎康表示，日本三個實驗室第一季總營收表現較去年同期增加65%，後續將持續看好至明後年。其中，日本的第三個據點北海道實驗室，主要服務日本國家隊2奈米先進製程需求，​該實驗室提供材料分析服務，協助客戶加速製程開發與量產進程。​

隨著客戶在北海道千歲市的工廠啟動2奈米製程的試產產線，閎康的北海道實驗室將同步進入高效運作階段，預期將進一步鞏固日本先進製程檢測分析領域的領導地位。

此外，閎康熊本實驗室自2023年9月啟用以來，已成為公司拓展日本市場的重要據點。由於名古屋實驗室目前產能利用率維持高檔，部分訂單已外溢到熊本，随著新客戶在第二季開始逐步貢獻營收；預估熊本實驗室產能利用率可望從目前的40-50%，提升到第三季的70-80%。

伴隨著AI、智能產品如雨後春筍般推出，閎康可靠度驗證項目也同步增加，提供客戶更廣泛的服務範圍。董事長謝詠芬表示，藉由整合AEC-Q與ASIL雙重驗證服務，閎康可為客戶打造更完整的車用電子品質保障體系，協助企業在競爭激烈的車電市場中搶得先機。

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