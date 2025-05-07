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寒舍第1季EPS 0.62元 看第2季持續成長

2025/05/07 17:51

寒舍第一季EPS 0.62元。（擷取官網）寒舍第一季EPS 0.62元。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕寒舍（2739）受惠於旅遊與餐飲市場暢旺，第1季合併營收達13.99億元，年增3.22%，僅次於2024年第4季的14.01億元，改寫同期新高、歷史次高紀錄。但因台股動盪導致其他收益縮減，使稅後淨利降至0.57億元，每股盈餘為0.62元。

展望第二季，寒舍指出，住房方面受惠日本黃金週假期效益，尤以日本房客占比達19%的台北喜來登而言，預期可挹注可觀住房需求。餐飲部分，除母親節聚餐高峰外，端午節禮品在以多口味組合策略推升企業大單銷售，目前整體銷售達成率約70%，較往年明顯成長，銷售目標1500萬元，預估較2024年成長逾27%。母親節期間，集團各館餐廳亦延長戰線至前一週週末起跑，兩大週末檔期目前訂席均已全數額滿，有望進一步推升餐飲營收表現。

寒舍表示，首季營運表現受到金融市場波動影響導致其他收益銳減，使稅後淨利季減 10.87%、年減65.85%，每股盈餘為0.62元，扣除其他收益因素，核心本業獲利穩健成長，而主要成長動能來自三大面向，包括國際商務團帶動住房需求、年節期間餐飲市場暢旺，以及宴會接單穩健。

寒舍表示，第一季淡季不淡，住房營收達5.31億元，年增5%、季減10.68%。其中，受惠於印度大型獎勵旅遊團、大型會展活動如台北國際自行車展與工具機展的帶動，台北喜來登首季平均住房率推升至76%，較去年同期增加1%。台北寒舍艾美酒店亦受惠農曆年後港澳、新加坡商務客回流，亦較去年同期增加4%。此外，礁溪寒沐酒店與寒居酒店則持續深耕國旅市場，並積極吸引鄰近國家的自由行旅客，穩步拓展客源。

餐飲部分，寒舍說，受惠今年春節連假長達9天、清明與兒童節連假、企業尾牙春酒與年節禮品銷售等多重利多挹注，首季餐飲營收達8.39億元，年增1.74%、季增7.83%。其中，台北喜來登請客樓延續去年底米其林川菜活動聲勢，單廳首季營收年增8%、位於信義區的台北寒舍艾美Tipsy Sparrow則特別增設午餐時段，以每位880元起的實惠價格套餐，成功吸引周邊上班族客群。

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