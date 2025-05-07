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台灣成立主權基金？財部：須凝聚共識 制定專法

2025/05/07 17:47

對於台灣是否成立主權基金，財政部表示，必須凝聚共識，且須制定專法。（記者鄭琪芳攝）對於台灣是否成立主權基金，財政部表示，必須凝聚共識，且須制定專法。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會明邀請相關部會就「我國如果要設立國家主權基金，中央銀行與政府相關基金（如四大基金等）所扮演的角色為何？」進行專題報告，財政部報告指出，成立主權基金涉及設立目的、制定專法、監督管理機制、資金來源、主管機關等面向，首先應凝聚各界共識，審慎考量成立的必要性，且須制定專法調整法制，將持續研議。

報告指出，根據美國等國透過國際貨幣基金（IMF）提出倡議的「聖地牙哥原則」（Santiago Principles），將主權基金定義為「政府基於總體經濟之特殊目的發起並持有投資基金，採取包括投資國外金融資產之各種投資策略，管理資產以求達成財務目標」；另IMF定義主權基金為政府所擁有或控制的特殊用途基金或機構，以原油天然氣等能源收入、財政盈餘、預算編列、外匯準備、民營化收入或外來援助等作為資金來源，進行海內外投資活動。

財政部表示，成立主權基金，涉及設立目的、制定專法、監督管理機制、資金來源、主管機關等面向，首先應凝聚各界共識，審慎考量成立之必要性。依國發會2023年10月16日召開跨部會研商會議的初步結論，主權基金設立目的有其策略性或特殊需求，涉及整合各界意見及凝聚社會共識，且須制定專法調整法制，將持續進行研議。

報告指出，成立主權基金除需就基金規模、投入財源等審慎規劃外，更需有掌握產業趨勢、金融市場投資與風險管理等專業，未來本部將配合行政院及擇定的主責機關參與政策研議。

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