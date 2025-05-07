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新產品推升氣動元件需求 氣立首季虧轉盈

2025/05/07 17:43

氣動元件廠氣立。（資料照）氣動元件廠氣立。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕氣動元件廠氣立（4555）公告今年第一季營收達新台幣3.79億元，年增16.36%、營業毛利1.04億元，毛利率27.38%，稅後淨利0.03億元，由去年度虧損轉為獲利。氣立表示，因產品設計及製程優化逐漸產生效果，新產品也陸續推出，推升首季營收、毛利率、營收等逐步上升。

氣立表示，公司目前的接單有逐月增溫趨勢，接單金額已有超過出貨金額的現象，顯示市場需求持續穩健；目前浙江平湖廠持續維持在接近在稼動滿載外，台北泰山廠、上海松江廠近幾月的稼動率也較去年第四季有顯著提升。

因當前國際貿易環境複雜，美國的關稅爭端尚未明朗，不少企業開始在中國以外地區建立新的生產據點，增加對生產設備的需求，帶動相關氣動元件銷售。

至於中國地區目前正積極推動「新質生產力」，預期在相關政策引導下，未來生產自動化需求將會有更進一步的推升，有機會是氣立新成長動能。

氣立表示，短期內有關稅及中美貿易衝突等議題影響，對整體景氣環境有所衝擊，但將持續透過整體營運優化來加強產品競爭力，並深化在半導體、醫療及化工等新產業開發的策略，持續改善整體獲利。

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