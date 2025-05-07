君品轉型都會渡假酒店 盛治仁：升值對飯店業衝擊大

左二為雲品董事長盛治仁。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕雲品（2748）董事長盛治仁指出，關稅戰對飯店業而言，不是直接面對，但台幣升值，對台灣觀光入境（Inbound）市場絕對是嚴重的衝擊，台灣觀光入境本來復甦情況就落後其他各國，因此觀光旅遊業一定要評估如何因應、做出市場區隔，以減少影響。

盛治仁昨日宣布，今年進入第15周年的雲品旗下君品酒店進入轉型計畫，將飯店重新定位為「都會渡假酒店」，且將早餐供應時段延長至中午12時，成為大台北地區首家早餐時間延後的五星級酒店。

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盛治仁說，這不是對台幣升值的未卜先知，而是要做出區隔，過去君品的台北外國旅客市占率是1%，在基期較小夏，即使台幣升值，影響也有限，而在不希望成為台北眾多的商務旅館之一，並轉型為都會渡假酒店下，今年以住房率70%，平均房價成長15%為目標。

盛治仁表示，目前君品的外國客占比已回到疫前的85%，過去外國旅客佔比最多的是港澳客，而香港客受到景氣影響，占比較以前滑落，目前以日本客最多，從過去的20%，成長到30%，而美國客比重約20%。

君品2024年平均房價4867元，住房率73.7%，都比2023年成長，今年第一季住房率70%，平均房價達5522元，和2024同期成長4%，平均房價成長11%。

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