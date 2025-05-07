酷澎Q1營運成績正向 台灣市場成長強

酷澎公告第一季財報。（資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美商酷澎（Coupang）今日公告第一季財報，淨營收、毛利率、獲利、活躍用戶等指標都成長。值得關注的是，酷澎的新興業務淨營收達10億美元、年增67%，主要成長動能為台灣市場顧客的高度參與、以及酷澎旗下的外送業務Coupang Eats挹注，唯新興業務尚未轉盈。

台灣是酷澎著力耕耘的新興市場，酷澎創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）在本次財報中也指出，台灣顧客第一季的回購頻率提升、消費金額也增加，尤其酷澎在台灣新推出訂閱制「WOW」，有效提升了WOW會員的平均消費金額，與在韓國觀察到的趨勢一致。

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金範錫指出，酷澎相信台灣未來的成長潛力相當可觀，除WOW體驗外，也擴大選品與建立供應商直供合作、已取得顯著進展，合作對象包括可口可樂（Coke）、百事可樂（Pepsi）、寶僑（P&G）和嬌聯（Unicharm）等國際品牌，也涵蓋許多在地品牌。這也促使酷澎的選品數在本季成長近500%。

金範錫更指出，酷澎對台灣投資感到振奮，且對當地市場的持續投資反應酷澎對在地營運成果的信心不斷上升，酷澎相信，在台灣的投資將會像過去在韓國的投資一樣，沿著相同的軌跡發展，在中長期內創造顯著的股利價值。

酷澎今年第一季營運成績亮麗，淨營收為79億美元、年增11%，撇除匯率影響，淨營收則年增21%；毛利為23億美元、年增20%，撇除匯率影響則成長31%，毛利率29.3%；本期淨利1.14億美元，稅後淨利則為1.07億美元、年增1.02億美元，接近翻倍，稀釋後每股盈餘為0.06美元、也年增0.06美元，維持獲利。

在酷澎含國際市場、Coupang Eats等新興業務方面，第一季淨營收為10億美元、年增67%，撇除匯率影響則增長78%，營收的成長驚人，酷澎指出，台灣市場的顧客高度參與持續挹注新興業務的成長動能。唯調整後息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）仍虧損1.68億美元，不過已較去年同期改善1800萬美元。

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