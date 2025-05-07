台灣人這樣工作！台積電美廠前員工揭「文化衝擊」 1特質最驚人

台積電今年初宣布擴大在美投資。（示意圖，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電今年初宣布擴大在美投資，位於美國亞歷桑納州的第3座工廠也在上周動土開工。美媒報導，有一名台積電美廠的美籍前員工點出台、美的工作文化差別，表示台灣人對公司保持高度認同，想盡辦法達成目標，是和美國員工的最大差異點。

美國網路新聞媒體《Axios》6日登出一篇題為「深入台積電亞利桑那州的文化轉變」（Inside TSMC's cultural shift in Arizona）的報導，文章指出台積電正朝著美國最大外國企業雇主的目標前進，近日宣布，未來10多年內將大幅擴展位於亞利桑那州鳳凰城的園區規模。

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文中提及，目前台積電亞利桑那廠約有3000名員工，其中超過一半是美籍員工，剩下的多為台灣派來的員工，他們多數是短期任務，負責訓練新進人員。

台積電亞利桑那分公司總裁斯塔納雷斯（Rose Castanares）表示，台積電期望其全球各地的員工都追求完美、保持謙遜，並奉行「公司優先」的理念。她指出，正是這種高強度文化，讓台積電成為全球領先的晶片代工企業，且客戶預期台積電無論在哪裡生產，都能提供一致水準的品質。

報導引述一名曾是台積電亞利桑那的首批聘僱員工帕茲（Jefferson Patz）說法，他曾在鳳凰城廠啟用前赴台受訓超過一年，深入了解台積電及台灣的企業文化。

他觀察到一項有趣的文化差異，就是解決問題的方式。美籍員工傾向在進入細節前，先對最終目標提出質疑；而台籍員工總是對目標保持高度認同，並迅速投入執行。這2種方式的結合產生了良好成果，說明了融合習俗文化的力量，而不是執著於哪一種方式「比較好」。

帕茲還說，第一批在台積電工作的美國員工可能會對工作的強度感到驚訝，但現在大多數員工已能適應，認為這是一種高付出高回報的工作。他說「想加入類似台積電企業的人，現在越來越具開放態度，對工作抱持彈性。」

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