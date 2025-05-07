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川普：近日將宣布一個非常重大消息 CNN酸「繼續看下去」

2025/05/07 17:10

美國總統川普在會見加拿大總理馬克卡尼時，特意強調即將發布的「一項非常非常重大的聲明」。（路透）美國總統川普在會見加拿大總理馬克卡尼時，特意強調即將發布的「一項非常非常重大的聲明」。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普就任以來的施政政策反覆不定，關稅貿易談判至今還未達成任何一件，CNN諷刺川普鬧劇再加碼一場，要大家別擔心，繼續觀看川普的真人秀演出。
川普在周二播出的電視真人秀節目中透露，將在未來幾天「宣布一個非常非常重大的消息……非常重大的消息」。

川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者：「我不會告訴你是什麼，但這非常積極正面。 這將是多年來就某個主題做出的最重要的聲明之一，這個主題非常重要。」他剛開始暗示這可能是一項貿易協議，但也表示這可能不是一項貿易協議。

隨後，川普在米爾肯研究所（Milken Institute）的活動上表示，「這不僅僅與貿易有關......這對我們國家來說將是一個真正驚天動地的積極發展。」

川普說：「所以，這不是一項貿易協定。但它很大，而且它很快就要來了；本週四或週五，或者下週一」。

CNN嘲諷指出，這都是川普及其顧問過去一個月上演的一場鬧劇的一部分。「相信我們，交易即將到來。相信我們，這種經濟痛苦是為了你們好。相信我們，您的孩子並不像您想像的那樣需要那麼多玩具。相信我們，華爾街的意見並不重要」。

CNN稱，這變得越來越難以讓人接受。自川普關稅制度實施以來的一個月內， 白宮總共達成了零項貿易協議，甚至沒有達成任何貿易協議的概念。川普似乎還謊稱自己接到中國國家主席習近平關於貿易談判的電話，財政部長貝森特週二表示，美中談判並未開始。

川普週二會見加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney）時表示，他隨時可能簽署數十項協議，並希望大家在談論協議時保持冷靜。

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