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智冠科技首季營收16.12億元 EPS 1.47元

2025/05/07 17:19

遊戲新幹線斥資千萬代理國產二次元手遊《風色幻想NeXus》。（資料照）遊戲新幹線斥資千萬代理國產二次元手遊《風色幻想NeXus》。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股智冠科技（5478）今（7）日公告首季財報，第一季營收16.12億元、季增2%，主要是受惠於寒假及年節檔期，營收與獲利皆上揚，稅後淨利2.20億元、每股稅後盈餘（EPS）1.47元。

智冠集團表示，持續優化通路廣宣資源，「街頭玩家見面會」推行在地行銷活動，透過全台超過1500家實體通路據點，深度經營遊戲玩家社群，成為產品上市、遊戲改版等發布第一手消息的重要傳播媒介。

此外，MyCard數位點數積極布局海外市場，已完整建構東南亞在地化金流，未來業務也有望落地於日本、韓國等國家，而在保護玩家權益方面，MyCard會員平台自去年7月導入FIDO驗證機制後，現已突破近300萬驗證次數，穩定守護會員資訊安全。

中華網龍（3083）旗下《飄流幻境 Re：星之方舟》已於4月底啟動事前預約活動，展望第二季，《飄流幻境 Re：星之方舟》及《吞食天地 虛擬世界》全新遊戲將上市，有望為集團營收表現帶來成長動能。

至於遊戲新幹線斥資千萬，代理國產二次元手遊《風色幻想NeXus》與十位殿堂級VTuber深度連動，打破產業首例，4月底遊戲上市收獲好評，同時在線人數破萬人次。

至於金融科技事業群藍新科技結合第三方支付與電子支付，從全方位金融集團概念出發，為響應政府促進非現金支付交易願景，「藍新金流NewebPay」與「ezPay簡單付」成功串接TWQR，去年藍新年交易處理總額突破千億元，且每年以百億元的增長為目標邁進，持續打造更完善的普惠金融生態圈。

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