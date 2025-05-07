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名師解盤》吳裕良：台股面臨多重挑戰 保留較大資金因應後續波動

2025/05/07 17:03

聯邦投信投資長 吳裕良

儘管美國與前18大貿易夥伴（中國除外）的對等關稅談判已現初步進展，但由於尚未達成實質協議，加上中美高關稅僵局持續未解，全球供應鏈正面臨結構性重組壓力。雖然美國4月非農就業新增17.7萬人優於預期，顯示勞動市場短期仍具支撐力，然而首季GDP季增年率-0.3%創兩年新低，同期核心PCE通膨卻攀升至3.5%，此「成長放緩伴隨物價攀升」的組合，迫使市場下調聯準會年內降息預期，貨幣政策陷入兩難困境。

台灣方面則面臨多重挑戰：半導體關稅政策與對等關稅談判延宕，導致客戶對下半年訂單轉趨觀望；新台幣匯率5月初兩個交易日急升逾6%，若升值趨勢延續，恐使出口企業毛利率受匯損侵蝕，並削弱價格競爭力，衝擊台股全年獲利。此外，美國擬對進口晶片課稅，若以產地課徵將衝擊台積電等業者，供應鏈重組壓力可能加速產能外移，威脅台灣長期競爭力。

台股今（7日）呈現狹幅震盪格局，市場聚焦晚間美國聯準會FOMC會議決議及半導體關稅政策動向，觀望氣氛濃厚。儘管台積電與塑化油電類股支撐盤勢，加權指數終場仍僅小漲23.90點，成交量更萎縮至2702.27億元，創近五個交易日新低量能，反映投資人態度趨於謹慎。值得關注的是，台股指數自4月低點已累積約20%的反彈幅度，但隨關稅衝擊與新台幣升值衍生的匯損利空將陸續反映在企業財報，技術面反彈後恐面臨修正壓力，操作上建議維持靈活操作策略，保留較大資金彈性部位以因應後續市場波動。

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