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駁「打廣告」指控 郭智輝：送員工禮品如「鄉下人送自家養的雞」

2025/05/07 17:03

經濟部長郭智輝。（資料照，記者廖家寧攝）經濟部長郭智輝。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕週刊報導經濟部長郭智輝致贈美國在台協會（AIT）官員的禮品是崇越集團子公司安永生活的產品，質疑郭利用公務之便在為自家產品「打廣告」。郭智輝表示，不接受這指控，並非僅致贈AIT官員，也有送給貿易署公務員，是感念同仁辛勞所以慰勞，對於拿自家產品送人一事，郭智輝認為，正如鄉下人待客之道會送客人「自家飼養的雞、自家種植的青菜」一樣的道理。

郭智輝表示，與美交涉大部分工作都是由經濟部貿易署執行，同仁非常忙碌，平時透過電話或電子郵件聯絡，也是藉這次餐敘與美方官員面對面交流，而當天餐敘是採自助餐形式，與會者共有50餘人，可自由輕鬆交流，而非價格較為高昂的正式排餐。

郭智輝續說，不僅餐敘費用皆由他自費，包括禮品也是他自掏腰包，也因適逢母親節，所以送禮致謝AIT、慰勞貿易署同仁辛勞，也順道問候對方家人，他反問「我出錢送自己的員工，需要廣告嗎？」，如果他只送AIT官員，可能不甚合理，但他致贈禮品是慰勞同仁。

郭智輝認為週刊報導的邏輯相當唐突，正如鄉下人待客之道會送客人「自家飼養的雞、自家種植的青菜」，他贈送的禮品都是安永生活公司的產品，送一個膠原蛋白面膜、果凍與一條護手霜，就是適合母親節的禮品。

週刊更質疑郭智輝是利用公部門的人力在安排AIT餐敘，郭智輝表示，不能這麼講，對方是政府互動的人，請吃飯會有如此爭議實在讓他想不通，如果是動用公部門人力、公務預算去自家餐廳消費就是不應該，但他又不是，因此很難接受公私不分、假公濟私的指控。

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