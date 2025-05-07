電池盒廠精確4月營收年增146.77％ 創單月歷史次高

受惠於新訂單發酵，精確（3162） 4月營收達6.89億元，較去年同期成長146.77%，創下單月營收歷史次高。（精確提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕 受惠於新訂單發酵，精確（3162） 4月營收達6.89億元，較3月成長7.97%，較去年同期成長146.77%，創下今年單月營收新高，單月營收歷史次高；累計1~4月營收達25.29億元，較去年同期成長160.99%。

精確表示，年初開始精確得利於小鵬及吉利汽車出貨暢旺，第1季營收創歷史新高，原預計4月長安汽車深藍系列亦如期開始出貨，歐洲廠MEB專案量穩步攀升，第2季業績仍有向上拉升的動能。

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精確指出，公司營收表現除超出預期外，連未來將出貨的訂單也頻傳喜訊，今年一開春即接獲新訂單，東風嵐圖大SUV、小鵬G6及商用車平台、中創新航及日產汽車皆為3-6年的長約訂單。

新訂單總額達人民幣10億元（約新台幣45億元），新訂單的加入不但穩定及保障未來年度營收，同時也因產能利用率提升，創造了毛利率有向上提升的空間。

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