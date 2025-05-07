4月CPI年增2.03％ 房租漲幅2.4％創1年低點

主計總處公布4月房租年增2.4%，漲幅為1年新低。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布4月消費者物價指數（CPI）年增2.03%，漲幅較3月趨緩，但食物類上漲4.34%，其中水果較上年同月漲25.26％、但較3月回跌6.34%，外食費漲3.48%、房租漲2.4%，漲幅均為近1年新低。主計總處表示，台幣升值反映在零售端還要一段時間，但受原油走跌影響，預料5月CPI應會低於2%，目前國內物價還算平穩。

根據調查，4月CPI較上年同月漲 2.03％，主因水果價格續處高檔，漲幅仍大，肉類、外食費及其他穀類製品（如麵包、蛋糕等）等亦上漲，加上房租、掛號費、補習及學習費、汽車保養及修理等費用調升；但蛋類、油料費及通訊費等價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬果及能源，核心CPI漲1.66％。

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368個查價項目群中，扣除6項非屬產季水果（棗子、櫻桃、荔枝、梨子、芒果及柿子）後，上漲者184項，權數合計66.9％，下跌者130項，權數合計20.9％。

主計總處指出，7大類指數中，以食物類年漲4.34％較多，主因水果供量較少，價格上漲25.26％，肉類、外食費及麵包、蛋糕等其他穀類製品亦漲4.46％、3.48％及3.38％，但蛋類價格下跌9.93％，抵銷部分漲幅。

另，雜項類年漲2.85％，主因金飾及珠寶等個人隨身用品上漲8.26％；醫藥保健類漲1.96％：主因部分醫療院所調漲掛號費及病房自付費，加以醫療看護費上漲，醫療費用上漲2.39％；居住類漲1.89％，主因房租上漲2.4％，加上住宅維修費漲2.06％所致。

至於行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，4月平均年漲0.87%、漲幅為13個月新高，其中雞蛋下跌11.78%最多、沐浴用品跌3.49%、牙膏及牙粉跌2.52%；但豬肉漲5.36%、漲幅創13個月新高，麵包漲4.24%、漲幅為19個月新高。

主計總處公布4月CPI年增2.03%，其中水果大漲2成5。（記者鄭琪芳攝）

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