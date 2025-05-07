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佳世達估Q2營收續增 獲利受匯率、關稅影響變數大增

2025/05/07 16:24

世達董座陳其宏（左）表示，由於美國對等關稅有90天豁免期，客戶提前備貨帶動各產品出貨動能，對第2季營收可樂觀看待。（資料照，記者陳梅英攝）世達董座陳其宏（左）表示，由於美國對等關稅有90天豁免期，客戶提前備貨帶動各產品出貨動能，對第2季營收可樂觀看待。（資料照，記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕佳世達（2352）今日召開法人說明會，佳世達董事長陳其宏表示，由於美國對等關稅有90天豁免期，客戶提前備貨帶動各產品出貨動能，對第二季營收可樂觀看待，惟影響獲利變數增加，除關稅之外，還有匯率與戰爭，尤其近期美元轉弱、台幣急升，將有短期匯損壓力。

陳其宏表示，第一季營收與獲利雙雙較去年同期成長，其中，醫療事業群展現強勁成長潛力。首季營收達72億元，占總體營收比重14%，躍居三大高附加價值事業中的第二位，僅次於智能事業。相較之下，網通事業受產業景氣影響，營收下探至45億元，占比下滑至9%。

陳其宏重申，醫療將成為佳世達今年營運最主要的成長引擎。佳世達也會快速擴大在醫療領域的投入規模與深度，因為這是佳世達與其他ICT同業差異化的關鍵。

陳其宏指出，目前美國市場占集團總營收約26%，若含南美與加拿大則接近30%，但醫療事業美國市場只佔約1%。在地緣政治與全球供應鏈重組的格局下，醫療事業的低敏感性特質，反而讓集團有更大彈性調整策略並穩定拓展國際市場。

總經理黃漢州則表示，因應關稅戰，佳世達有兩大對策，第一，生產移轉至低關稅國家，佳世達除越南廠已經量產，也考慮前往墨西哥設廠。第二，擴大美國在地加工。黃漢州指出，部分AI產品有赴美生產需求，可利用集團在加州2、3個加工生產線進行生產，透過大艦隊資源整合，分散風險並強化應對能力，未來若有需求可擴建生產基地或另覓地點。

針對近期新台幣匯價急升的衝擊，財務長洪秋金進一步說明，她指出集團長期採取「自然避險（Natural Hedge）」策略，即收入幣別與採購幣別相對應，但還是有些曝險部位，就會透過SPAR與FORWARD等遠期外匯工具進行避險操作。

洪秋金說，由於新台幣快速升值，美元獲利轉為台幣減少，未來幾個月還是會影響本業獲利，幸好集團在全球有200多個據點，不管是營收或是採購分散在不同幣別，部分子公司反而是有機會可以受惠於匯率變動。

此外，明基醫院推動香港掛牌也有新進展。洪秋金表示，4月11 日已於香港聯交所披露易網站公告聆訊後相關資料, 將持續推動後續上市作業程序。

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