晶片關稅「狼來了」？ 首爾致函華府給予「特別考慮」

美國政府啟動對半導體及半導體製造設備進口的審查，並正收集相關利益者的意見。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒周三（7日）報導透露，首爾已向華府提交了一封正式信函，要求在可能導致對半導體進口徵收關稅的審查中給予「特別考慮」，引發人們對韓國晶片產業和投資計劃的影響的擔憂。外媒日前指出美國總統川普最快可能在本周宣布針對進口晶片加徵25％至100％不等的高額關稅，主要晶片生產國也都戒慎恐懼等待美國的公告。

韓國產業通商資源部週三表示，針對美國白宮依據《貿易擴展法》第232條款對進口半導體及半導體製造設備進行的國家安全審查，該部已於週二提交書面意見。

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信中強調韓美在半導體和製造設備領域的平衡貿易關係，警告限制從韓國的進口可能會阻礙美國發展人工智慧基礎設施的努力，並阻礙韓國企業未來在美國的投資。

該部強調，韓國製造的半導體和製造設備對美國國家安全和供應鏈風險的負面影響極為有限，並要求在這種情況下對韓國進行「特殊考慮」。

韓國商務部則表示：「政府將繼續與美國進行高層會談，以盡量減少對韓國企業的潛在損害」；「我們也將繼續與業界溝通，並開展面向美國的公私合作。」

美國政府作為徵收關稅的初步措施之一，啟動對半導體及半導體製造設備進口的審查，並正在收集相關利益者的意見。

美國商務部近期啟動1項調查、以確定晶片關稅對產業的影響有多大，最終收到的回應僅約10份，這可能會被美國當局視為對加徵關稅「無反對意見」。





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