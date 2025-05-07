群創股東會通過配發1元現金股利 洪進揚續任董事長

群創股東會通過配發1元現金股利。（群創提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕群創（3481）今日召開股東會，順利完成董事改選，並通過配發1元現金股利以及子公司CarUX海外證券市場掛牌案，股東會後召開的董事會並決議通過由洪進揚續任董事長暨執行長職務。

洪進揚在會上表示，2025年為群創「666規劃藍圖」邁入第二階段「突圍轉型」的關鍵一年，公司積極推動營運架構優化、資源重整，並拓展AI Vision應用與多場域技術布局，致力於從傳統顯示製造轉型為智慧平台與永續創新企業。

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對於獲董事會支持續任董事長，洪進揚表示，很榮幸接續肩負此重責大任，本屆董事會成員兼備穩定經營、接班培養、轉型創新以及多元永續EＳＧ等元素，期望為公司注入更多創新動能。

洪進揚甫接任群創董座時即開展「666三個六年計劃」，包括「穩定生機，力求獲利」、「突圍轉型，拓展觸角」、「群創群力，面板永續」。第一個六年（2018-2024）交出總股東報酬率（TSR-Total Shareholder Return）冠於同業的成績，接下來第二個六年（2025-3030）將持續深化轉型Tier 1車用供應商角色及積極布局半導體先進封裝領域，為公司、股東及其他利害關係人創造更高的價值。

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