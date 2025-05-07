晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

群光首季每股賺2.19元 看好第2季營收雙重成長

2025/05/07 15:26

群光今年將按既定計畫繼續擴張泰國製造規模，目前已有許多美系客戶要求加速在泰國量產的進度。（資料照）群光今年將按既定計畫繼續擴張泰國製造規模，目前已有許多美系客戶要求加速在泰國量產的進度。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕全球電子零組件領導大廠群光電子（2385）今年首季每股盈餘2.19元，4月份自結合併營收為80.25億元，月減5.3%、年增3.4%，今年前4個月營收累計為313.1億元，年增2.3%，管理層看好後續訂單穩定提升之下，第2季營收可望呈現季對季、年對年成長，獲利同步優於首季表現。 

群光今日受邀參加法人說明會並公布首季財報，首季營收232.81億元，季減11.3%、年增1.9%，創歷年同期第3高紀錄，毛利率18.5%，季減1個百分點、年減1.7個百分點，營益率9.2%，季減0.31個百分點、年減0.78個百分點，稅後淨利15.92億元，季減19.2%、年增10.78%，每股盈餘2.19元，季減34%、年減9.5%。

群光觀察，首季旗下3大產品當中，電源營收年增5%，鍵盤次之，影像營收則因消費性影像產品已進入出貨淡季，故呈現小幅衰退。雖然處於傳統淡季，高單價鍵盤的業績仍然持續向上，其中LED背光筆電鍵盤滲透率維持45%高檔表現，桌用與2合1裝置鍵盤則成長強勁。影像產品則以筆電鏡頭模組與商用監控攝影機表現最佳。

擴大泰國製造規模

群光認為，由於地緣政治與反覆不定的關稅的紛擾，當前市場不確定性較高，公司密切與客戶保持溝通，目前在手訂單狀況持穩，後續將全力配合客戶需求出貨。集團的製造基地主要位於中國與泰國，今年將按既定計畫繼續擴張泰國製造規模，目前已有許多美系客戶要求加速在泰國量產的進度，未來泰國廠的產品種類將大幅增加。

群光表示，集團在泰國一共有三昂3座廠房，其中1座已經滿載，今年將繼續提升另外2座廠的產能，泰國廠現以AI影像、網通產品作為主力，今年將加速導入筆電相關產品線。去年泰國廠貢獻營收約2成，今年預計可提升至25%至30%，協助客戶布建更彈性的製造鏈，以面對變化快速的市場環境。

迎接PC、電競汰換週期

根據消費市場研究顧問公司NIQ（NielsenIQ）最新發布的「2025年科技與消費性電子產業趨勢報告」，過去在COVID疫情期間購置的電腦已進入汰換週期，加上今年Windows 10結束支援，帶動企業設備升級，且中國進一步擴大以舊換新的補貼政策，支撐當地市場的PC需求，預估今年全球PC市場可望年增3%至4%。

群光認為，眾所矚目的AI PC將迎來更多新品，今年下半年的中階機款將導入更多AI機種，加速AI PC的普及率。此外，隨著輝達（NVIDIA） RTX 50系列與超微（AMD）RX 9000系列圖形處理器平台攻市，也將推動電競換機潮，帶動市況進一步增溫，有利於提高群光的高單價LED背光鍵盤的滲透率，帶動筆電相機模組的規格，進一步推升產品平均單價。

此外，電競筆電需求同時將驅動大瓦特數筆電電源出貨，可望為營收與獲利增添柴火。觀察日本市場3月份PC出貨年增45%，主要受惠於在家辦公、生生用平板的換機需求，日本電子資訊技術產業協會（JEITA）預期2025年的NB需求將非常強勁，而群光在這波地域性的換機潮中也不會缺席。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財