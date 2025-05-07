群光首季每股賺2.19元 看好第2季營收雙重成長

群光今年將按既定計畫繼續擴張泰國製造規模，目前已有許多美系客戶要求加速在泰國量產的進度。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕全球電子零組件領導大廠群光電子（2385）今年首季每股盈餘2.19元，4月份自結合併營收為80.25億元，月減5.3%、年增3.4%，今年前4個月營收累計為313.1億元，年增2.3%，管理層看好後續訂單穩定提升之下，第2季營收可望呈現季對季、年對年成長，獲利同步優於首季表現。

群光今日受邀參加法人說明會並公布首季財報，首季營收232.81億元，季減11.3%、年增1.9%，創歷年同期第3高紀錄，毛利率18.5%，季減1個百分點、年減1.7個百分點，營益率9.2%，季減0.31個百分點、年減0.78個百分點，稅後淨利15.92億元，季減19.2%、年增10.78%，每股盈餘2.19元，季減34%、年減9.5%。

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群光觀察，首季旗下3大產品當中，電源營收年增5%，鍵盤次之，影像營收則因消費性影像產品已進入出貨淡季，故呈現小幅衰退。雖然處於傳統淡季，高單價鍵盤的業績仍然持續向上，其中LED背光筆電鍵盤滲透率維持45%高檔表現，桌用與2合1裝置鍵盤則成長強勁。影像產品則以筆電鏡頭模組與商用監控攝影機表現最佳。

擴大泰國製造規模

群光認為，由於地緣政治與反覆不定的關稅的紛擾，當前市場不確定性較高，公司密切與客戶保持溝通，目前在手訂單狀況持穩，後續將全力配合客戶需求出貨。集團的製造基地主要位於中國與泰國，今年將按既定計畫繼續擴張泰國製造規模，目前已有許多美系客戶要求加速在泰國量產的進度，未來泰國廠的產品種類將大幅增加。

群光表示，集團在泰國一共有三昂3座廠房，其中1座已經滿載，今年將繼續提升另外2座廠的產能，泰國廠現以AI影像、網通產品作為主力，今年將加速導入筆電相關產品線。去年泰國廠貢獻營收約2成，今年預計可提升至25%至30%，協助客戶布建更彈性的製造鏈，以面對變化快速的市場環境。

迎接PC、電競汰換週期

根據消費市場研究顧問公司NIQ（NielsenIQ）最新發布的「2025年科技與消費性電子產業趨勢報告」，過去在COVID疫情期間購置的電腦已進入汰換週期，加上今年Windows 10結束支援，帶動企業設備升級，且中國進一步擴大以舊換新的補貼政策，支撐當地市場的PC需求，預估今年全球PC市場可望年增3%至4%。

群光認為，眾所矚目的AI PC將迎來更多新品，今年下半年的中階機款將導入更多AI機種，加速AI PC的普及率。此外，隨著輝達（NVIDIA） RTX 50系列與超微（AMD）RX 9000系列圖形處理器平台攻市，也將推動電競換機潮，帶動市況進一步增溫，有利於提高群光的高單價LED背光鍵盤的滲透率，帶動筆電相機模組的規格，進一步推升產品平均單價。

此外，電競筆電需求同時將驅動大瓦特數筆電電源出貨，可望為營收與獲利增添柴火。觀察日本市場3月份PC出貨年增45%，主要受惠於在家辦公、生生用平板的換機需求，日本電子資訊技術產業協會（JEITA）預期2025年的NB需求將非常強勁，而群光在這波地域性的換機潮中也不會缺席。

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