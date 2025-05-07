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節能家電退稅延長多久 併案送朝野協商

2025/05/07 15:18

政院版將節能家電減徵貨物稅延長至2027年底，且可視情況再延2年至2029年底，但朝野立委對於延長多久沒有共識，最後將相關草案併案送政黨協商。（示意圖，燦坤提供）政院版將節能家電減徵貨物稅延長至2027年底，且可視情況再延2年至2029年底，但朝野立委對於延長多久沒有共識，最後將相關草案併案送政黨協商。（示意圖，燦坤提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會今審查「貨物稅條例」修正草案，行政院版將節能家電減徵貨物稅延長至2027年底，且可視情況再延2年至2029年底，但朝野立委對於延長多久沒有共識，最後將相關草案併案送政黨協商。

為節能減碳、促進綠色消費，民眾購買經核定能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅2000元，實施期間至今年6月14日止。行政院日前通過「貨物稅條例」修正草案，將節能家電減徵貨物稅措施延長實施至2027年底，且可視實際推展情況延長一次、最多2年。

立院財委會今審議「貨物稅條例」修正草案，財政部表示，根據經濟部提供的資料，節能家電退稅措施的效果很好，可節省15.5億度電，對減碳也有一定成效，自2019年實施至今年3月底，已有1270萬台家電申請退稅，減稅利益約211億元。

不過，朝野立委對於節能家電減徵貨物稅延長多久未達共識，立委提案版本包括延長2年、延長至2030年及永久免徵貨物稅等，最後財委會將相關草案一併送朝野協商。

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