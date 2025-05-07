AIT聯誼餐敘爭議 郭智輝： 絕無挪用公帑

經濟部長郭智輝。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕《鏡週刊》報導經濟部長郭智輝在崇越集團旗下的「MD創作料理」宴請美國在台協會（AIT）官員，遭質疑有圖利之嫌。對此，郭智輝強調，絕無使用任何一毛公帑。

郭智輝今下午出席「台日半導體科技促進會」成立大會前受訪表示，該場餐敘是經濟部貿易署與AIT的聯誼餐敘，一方面除慰勞經濟部貿易署同仁之外，也是為即將舉辦的Select USA（選擇美國高峰會）活動與AIT官員交流溝通。

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郭智輝也強調，該餐廳是校園餐廳，絕非招待所，至於外界質疑是假公濟私，「請查經濟部會計與審計部門，如果我有報這張發票，就是假公濟私」，無論是餐敘費用或是伴手禮，都沒有使用公帑，皆是由他自掏腰包。

另網路政論節目「齊有此理」今播出郭智輝專訪影片。談及宴請AIT一事，郭智輝表示，這家餐聽位於台大校園，是由崇越集團旗下子公司安永生活所經營，以健康飲食為核心理念，與他本人或與他的家人皆無任何利益關係。他家人持有的是母公司崇越集團的股票，崇越有逾20間子公司，安永生活只是其中一間子公司。

談及是否有未利益迴避之嫌？郭智輝表示，這家公司沒有辦法圖利崇越，崇越是一家上市櫃公司，公司謹守相關法制規範，他已在5年前離開崇越管理層，現在是股東，「不能說我是股東就不能夠去消費，這個說法也很奇怪」。

Select USA被喻為全球新創事業的「競技場」，由美國商務部主辦，是打進北美市場的重要入口。業界人士透露，今年台灣有9家新創入選 Select USA Tech現場簡報資格，占總名額的18.8%（全球48個名額分給27個國家）。

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