元大證推「ETF存股計畫」抽星宇商務艙機票再送手續費抵用金

元大證券鼓勵新開戶定期定額、長期累積ETF資產，把握長線分批佈局機會。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國關稅戰衝擊全球股市，元大金（2885）旗下元大證券即日起推出台股「ETF存股計畫」，投資人除可透過投資先生APP設定存股目標、查詢報酬外，達成ETF投資成就最高還可領1600元台股電子交易手續費抵用金，以及抽星宇商務艙日本雙人來回機票等多項豪禮。

元大證券表示，在風險與機會併存的時機，許多投資人把握長線分批佈局，透過ETF定期定額或盤中零股，小額投資打造具備韌性的投資規劃。而「ETF存股計畫」是為年輕小資族所設置的低門檻投資獎勵活動，讓投資人可以一邊存台股ETF，一邊拿手續費優惠，還能夠抽獎，進而透過ETF存出長期報酬，實現生活目標。

請繼續往下閱讀...

只要在年底前新開立證券帳戶，即贈送300元台股電子交易手續費抵用金，首次台股定期定額連續成功扣款3個月可再領300元手續費抵用金；同時，交易台股ETF每達10萬元再領100元手續費抵用金（最高可領1000元）。活動期間內交易台股ETF還能累計抽獎機會，整年最高可獲得90次抽獎機會，活動豪禮將分三期抽出，獎項豐富，包含全台五星萬元住宿券、最新任天堂Switch 、Dyson智能吹風機等。

為降低年輕世代的投資門檻，元大證券配合存股計畫，特別在投資先生APP上建置「存股獎勵」專區，幫助投資人可以隨時了解「存股獎勵」的達成進度、查看台股ETF庫存的每月損益與配息，還可以透過試算功能設定「投資計畫」，找到自己適合的投資標的，輕鬆養成長期投資的好習慣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法