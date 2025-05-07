晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

威剛4月營收創同期新高 估本季營運「好上加好」

2025/05/07 15:00

威剛董事長陳立白伉儷。（記者洪友攝芳）威剛董事長陳立白伉儷。（記者洪友攝芳）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體現貨價與合約價強勢走升，帶動記憶體模組大廠威剛（3260）4月營收達39.17億元，月增4.63%、年增1.78%，創史上最強的4月營收，並為近13個月以來的新高。

威剛董事長陳立白表示，目前公司訂單滿手，工廠已經連續第三個月加班生產，看好記憶體供需情勢轉佳，加上美國對等關稅暫緩效應，預期第二季營運可望「好上加好」，不僅業績穩步升溫，整體績效也將明顯優於第一季。

陳立白指出，HBM產能排擠與NAND Flash減產效應同步顯現，目前上游記憶體供貨都相當吃緊，加上先前市場庫存調整已告一段落，產業供給端與需求面幾乎沒有負面因素，因此第二季DRAM與NAND Flash合約價如先前預期反轉走揚。

他看好即將登場的台北國際電腦展，各項AI應用、邊緣運算與機器人等新產品都將傾巢而出，將繼續推升全球記憶體位元需求成長，支撐價格呈向上格局。

受惠客戶備貨動能持續加溫，威剛4月營收成長至39.17億元，月增4.63%、年增1.78%，連續第4個月增長。

以產品組合而言，威剛4月DRAM模組營收比重達57.57%，SSD為29.6%，記憶卡、隨身碟與其他產品占比12.83%。

威剛今年前4月合併營收累計為138.17億元，其中DRAM模組比重為56.78%，SSD達30.28%，記憶卡、隨身碟與其他產品為12.94%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財