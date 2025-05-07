威剛4月營收創同期新高 估本季營運「好上加好」

威剛董事長陳立白伉儷。（記者洪友攝芳）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體現貨價與合約價強勢走升，帶動記憶體模組大廠威剛（3260）4月營收達39.17億元，月增4.63%、年增1.78%，創史上最強的4月營收，並為近13個月以來的新高。

威剛董事長陳立白表示，目前公司訂單滿手，工廠已經連續第三個月加班生產，看好記憶體供需情勢轉佳，加上美國對等關稅暫緩效應，預期第二季營運可望「好上加好」，不僅業績穩步升溫，整體績效也將明顯優於第一季。

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陳立白指出，HBM產能排擠與NAND Flash減產效應同步顯現，目前上游記憶體供貨都相當吃緊，加上先前市場庫存調整已告一段落，產業供給端與需求面幾乎沒有負面因素，因此第二季DRAM與NAND Flash合約價如先前預期反轉走揚。

他看好即將登場的台北國際電腦展，各項AI應用、邊緣運算與機器人等新產品都將傾巢而出，將繼續推升全球記憶體位元需求成長，支撐價格呈向上格局。

受惠客戶備貨動能持續加溫，威剛4月營收成長至39.17億元，月增4.63%、年增1.78%，連續第4個月增長。

以產品組合而言，威剛4月DRAM模組營收比重達57.57%，SSD為29.6%，記憶卡、隨身碟與其他產品占比12.83%。

威剛今年前4月合併營收累計為138.17億元，其中DRAM模組比重為56.78%，SSD達30.28%，記憶卡、隨身碟與其他產品為12.94%。

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