61萬存股族淪投信提款機！這檔金融一出手就砍逾萬張

中信金淪投信提款機，一出手就砍逾萬張（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週三（7日）在外資力挺買超136.45億元下，終場小漲23點，雖然投信僅賣27.81億元，不過，擁有61萬股東的中信金則淪為最大提款機，今一口氣賣超逾萬張，居賣超第1，受到投信賣出衝擊，今股價開高走低，終場下跌1%，收39.6元，成交量則萎縮到6.53萬張。

而近日連遭投信下毒手的大成鋼，雖然今日依舊遭投信倒貨8586張，居賣超第2大，但相較於昨賣超1.67萬張，力道明顯減弱，由於投信仍站在賣方，以致今股價終場下跌1.25%，收39.45元，成交量仍維持在3萬張之上。

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投信週三賣超前10大個股，依序為中信金（2891）1萬2331張、大成鋼（2027）8586張、慧洋-KY（2637）3004張、華航（2610）2518張、友達（2409）2282張、富邦金（2881）2125張、寶成（9904）1703張、中鴻（2014）1690張、中鋼（2002）1579張、永豐金（2890）1328張。

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