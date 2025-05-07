中國為何不願打出「拋售美債」這張王牌？WSJ一語道破背後真相

華爾街日報表示，如果中國拋售手中巨額美債持倉，必然會引發國內金融危機。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易戰仍在延燒中，做為美國國債持倉大戶，中國為何不願打出「拋售美債」這張王牌？華爾街日報表示，原因很簡單，如果中國拋售手中巨額美債持倉，必然會引發國內金融危機。

華爾街日報首席中國記者魏玲靈分享了她關於中美競爭動態獨家解讀，報導指出，正如1位北京顧問上週對我們講的那樣，雖然中國國家主席習近平走的是毛澤東路線，並試圖讓中國做好與美國長期鬥爭的準備，但「他的底線是不允許出現任何可能危及他權力的重大危機」，如果中國拋售巨額美債持倉，肯定會發生金融危機。

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中國目前持有約8000億美元（約台幣24兆）美國國債，是僅次於日本的美國第2大債權國，拋售這些資產將導致美國國債價格暴跌，使中國目前價值3.2兆美元（約新台幣96兆）的外匯儲備出現巨大損失，並大大削弱其管理人民幣和扶持經濟的能力，這就是中國目前不會採取極端手段，清倉美國國債的原因。

不過，這並不意味著中國不會試圖逐步減少美債持倉，事實上，中國政府多年來一直就是這樣做的，一方面是通過增加對其他資產的投資來提高回報，另一方面是為了回應緊張的美中關係。

中國的美債持倉規模在2020年左右達到約1.2兆美元（約新台幣36兆）峰值，那是川普（Donald Trump）第1個總統任期的最後1年。

但對中國來說，實現投資組合多元化、減少對美國國債的依賴絕非易事，這是因為在當今世界，很少有像美債這樣規模龐大、流動性強且相對安全的資產。

過去幾年，中國一直尋求增加對日本股票、歐洲債券、美國公司債券和股票的投資，以獲得更好的回報。中國不想讓外界了解自己的投資情況，因此實際數據很難獲得，但在中國持有的外國資產中，美國國債仍是最多。

不過，由於中國持有的美債規模過於龐大，有關中國可能拋售美債的憂慮從未消散。

2008年全球金融危機期間，確切地說是在雷曼兄弟聲請破產1週後，時任美國總統小布希致電當時的中國國家主席胡錦濤，請他不要拋售中國持有的美國國債。

如果中國當時拋售美債，美國利率就會上升，令早已不堪重負的美國企業和家庭承受更大壓力。胡錦濤答應了小布希的要求，沒有拋售美債。

而現在，雖然中美雙方似乎都在找機會緩和敵對狀態，以啟動貿易談判，但川普與習近平之間已經很少交流。

所以目前，我們只能參考中國央行官員鄒瀾最近的表態，在4月28日，在被問到是否擔心美債下跌影響中國持有的美元資產收益時，鄒瀾表示，「單一市場單一資產的變動，對我國外匯儲備的影響總體有限。」換句話說，中國不會拋售美國國債。

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