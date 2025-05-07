亞洲上演「美元大逃亡」任永力警告 : 美元面臨75.7兆元「雪崩式」拋售

知名外匯分析師任永力稱，隨著亞洲國家拋售美元，美元可能面臨2.5兆美元的「雪崩式」拋售。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕亞洲正掀起美元拋售浪潮，對美元來說是不祥之兆。《彭博》報導，知名外匯分析師任永力（Stephen Jen）表示，隨著亞洲國家拋售其持有的世界儲備貨幣，美元可能面臨2.5兆美元（約新台幣75.7兆元）的「雪崩式」拋售。

Eurizon SLJ Capital 的任永力和Joana Freire在一份最新報告指出，亞洲出口商和投資者多年來可能積累了「巨額」美元，擴大該地區對美國的貿易順差。隨著美國主導的貿易戰不斷加深，部分亞洲投資者可能會將大量資金匯回國內，或加強對美元走弱的防範力度，這可能會引發全球儲備貨幣的大規模外流。

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任永力在最新報告中指出，世界存在著嚴重的不平衡，使美元處於脆弱地位。由於亞洲出口商和機構投資者持有的美元金額可能非常龐大、估達 2.5兆美元左右，這對美元兌亞洲貨幣構成大幅下行風險。

根據彭博的美元指數顯示，美元已從2月的高點下跌了約8%；對比之下，過去一個月所有亞洲貨幣兌美元都走強。而新台幣在週一出現暴力上漲，進一步加劇了市場的猜測，亞洲政策制定者可能準備讓本幣兌美元升值，以努力與美國達成貿易協議。

以「美元微笑」理論而聞名的任永力此前曾表示，約有1兆美元可能會流回中國，當聯準會（Fed）降息時，中國企業將會出售以美元計價的資產。

任永力指出，加速數兆美元資金流動的，可能是那些擁有巨額外部盈餘的亞洲國家普遍存在的「美元多頭裸露部位」，指的是那些沒有對美元波動進行避險的部位，這些國家包括中國、台灣、馬來西亞和越南。

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