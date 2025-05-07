台塑四寶4月營收下滑，僅南亞維持月增。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶今日公告4月營收，除南亞（1303）營收連續3個月持續成長外，包括台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）4月營收都較3月下滑，台塑化更因國際油價下跌，營收月減超過兩成。

台塑4月營收161.73億元、月減5.4％。銷售量差減少5.5億元，主要是配合液鹼外銷客戶船期安排，4月訂單提前至3月底出貨，因此，2025年4月液鹼銷售量較3月減少2.8萬噸；至於銷售價差減少3.7億元，受到OPEC+產油國決議增產及美國關稅貿易戰的不確定性，原油及乙、丙烯價格下跌，拖累石化產品行情，4月各產品平均價格都比3月下跌，跌幅約在3-9％。

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南亞4月營收231.8億元、月增0.7%。南亞指出，單月營收已連續3個月成長，主要是受惠於AI伺服器及車用材料需求動能佳，電子材料產品因下游把握對等關稅暫緩期，急單增加，營收成長；至於聚酯產品受到美國汽車大廠停工、裁員影響，棉、絲銷售量減少，營收不如3月；化工產品則因原油與原料價格下跌，產品售價與營收隨之下滑。

台化4月營收250.34億元、月減9.8%。台化表示，SM-3廠安排定檢，影響產銷減少5.2億元；PX市況不佳及萃餘油回售台塑化減少，合計影響4.9億元；再加上美國加徵關稅影響客戶觀望，PS、ABS、PP、PIA銷售減少3.2億元。

台塑化4月營收462.51億元、月減21.3%。台塑化指出，主要是煉油事業營收月減高達23.9%，其中第一套重油媒裂單元（RCC#1）自3月3日起執行定檢，4月全月定檢使定檢天數比3月增加所致；加上受外銷油品船期安排影響，4月全產品銷售量1萬1624千桶，比上月1萬4865千桶大幅減少；此外，受到杜拜油價重挫，4月油品平均售價每桶比上月下跌3.6美元。

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