美商務部長不滿美國「養活他國」 質疑為何AI晶片要在台生產

針對為何AI晶片要在台灣製造？美商務部長有意見。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）5日接受《福斯商業頻道》節目主持人庫德洛（Larry Kudlow）採訪，在節目訪談開始不久後就提到台灣，他質疑AI晶片為何一定要在台灣生產。

據報導，盧特尼克表示，美國擁有世界頂尖的發明與技術，包括iPhone與AI晶片，但卻透過貿易逆差「餵養全世界」，對外敞開市場，外國卻對美國關閉大門。

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他質疑，為何美國的電子產品「主要在台灣製造」?為什麼iPhone只能在台灣和中國製造，而不能在美國用機器人技術製造。他補充，川普說這些將在美國製造。

根據美國半導體產業協會的數據，全球92%最先進的微晶片均由台灣生產。

盧特尼克指出，當製造業回流美國，開始建造工廠後，世界就會看到美國的GDP將大幅度領先其他國家。同時，他也為白宮貿易政策辯護，並稱讚川普總統的關稅舉措。

他認為，川普總統改變了貿易方式，以前一個小小的協議就需要花2年時間，現在只需要「90天」就能做大生意。他認為，把製藥、汽車和半導體行業的工廠都帶回美國，促使美國經濟成長。

知情人士指稱，川普總統最快可能在本週內宣布針對進口晶片加徵25％至100％不等的高額關稅。分析指出，若新關稅以「晶圓產出地」為課徵依據，將可能迫使部分生產鏈回流美國，對台積電等台灣半導體業者造成重大衝擊，並進一步擾動全球供應鏈。

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