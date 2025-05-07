研調：全球筆電Q2出貨季增5.8％ 台代工廠滲透率下滑

DIGITIMES最新產銷報告指出，2025年第1季全球筆電出貨表現優於預期，僅季減7.6%。（美聯社檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕根據DIGITIMES最新產銷報告指出，2025年第1季全球筆電（不包括可拆卸式機種）出貨表現優於預期，僅季減7.6%。預計2025年第2季全球筆電出貨將季增5.8%，不如以往平均季增約7%的表現。台廠筆電出貨量佔全球比重將降至69.5% 。

DIGITIMES觀察，多數品牌業者去年第4季超前備貨，以因應美國關稅問題，導致今年初通路庫存水位偏高，進而壓抑1、2月出貨動能。不過，品牌業者於3月加速鋪貨，搶在對等關稅政策上路之前補足美國通路庫存，第2季將進一步把握筆電暫時列入美國10%關稅的非中電子產品項目，部分第3季的訂單提前至第2季出貨。

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DIGITIMES指出，第2季的北美教育採購進入傳統旺季，將挹注出貨動能；然而，商務市場因整體經濟前景不明，出貨表現較弱，削弱成長動能。若進一步解析品牌業者出貨動能，聯想、華碩與宏碁將得到華勤、仁寶、和碩越南產能放量的助益，第2季成長幅度可望較高；惠普（HP）消費型機種出貨也將拉升，Chromebook等教育機款也因北美教育標案放量而出貨力道增強。

DIGITIMES指出，戴爾（Dell）第2季因關稅戰為經濟景氣帶來高度的不確定性，商務市場採購轉為保守，戴爾主攻的商務機款出貨成長有限，亦壓縮該公司整體出貨量；蘋果（Apple）因搭載M4處理器的MacBook Air新機效應遞減，再加上大環境前景不佳影響，高階機款推動較困難，預期出貨將轉淡。

關於整體台系代工廠第2季出貨表現預期略遜於整體巿場，DIGITIMES認為，廣達（2382）訂單成長幅度將較大，市佔將上升約1個百分點，達36%左右。由於今年筆電市場仍受地緣政治、產地調整與需求不確定性牽動，品牌與供應鏈業者須持續靈活調整產能與出貨節奏，以應對政策變化與區域性需求波動。

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