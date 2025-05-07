台幣升值不利股市？法人：美元走弱期間台股正報酬機率達9成

法人表示，美元走弱期間台股正報酬機率達9成。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕近日台股走勢震盪起伏，除新台幣匯價走勢影響之外，美股終結連續9日上漲並轉趨整理也是原因之一，不過，野村投信統計，以過去經驗來看若當年度美元走弱時，台股受惠於資金流入，反而有不錯表現，正報酬機率高達9成。

野村投信指出，當美元指數偏弱年度，台股大多以上漲作收，自2000年以來統計，當美元指數當年度下挫或由盛轉衰時，例如2002-2004年、2006-2007年、2009年、2012年、2017年、2020年與2023年期間，美元指數平均下挫5.4%，同年間加權指數平均上漲18.7%、正報酬機率達90%。

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00980A 野村臺灣智慧優選主動式ETF 基金經理人游景德表示，美元偏弱時往往造成資金外溢至基本面較佳的非美貨幣資產、進而帶動相關標的表現，美元走弱時往往能帶動外資匯入或買進，因此台股的平均表現不俗且勝率高。

他認為，儘管台股企業不少以外銷為主，匯率變動可能帶來短期公司營運與股價的波動，然不少公司採取即時且適宜的匯率避險措施，可望降低相關匯市波動影響，最終市場焦點仍將回歸公司基本面與產業競爭力，同時，美元走弱對於內需型公司營運將帶來挹注，這也帶來相關個股的投資機會。

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