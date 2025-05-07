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首批適用145％關稅中國貨物抵美 ! 小摩估 : 下半年中國進口將大降80％

2025/05/07 12:00

首批載有被徵收145%關稅的中國商品的船隻抵達美國港口，出貨量大減一半。（資料照，彭博）首批載有被徵收145%關稅的中國商品的船隻抵達美國港口，出貨量大減一半。（資料照，彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統對中國進口商品加征145%關稅正式生效後，首批受影響貨物已運抵美國加州洛杉磯港口，貨運量較去年同期下降超過50%，港口活動明顯放緩。根據全美零售聯合會的數據，預計2025年下半年美國進口量同比將下降至少20%，來自中國的進口量下降將更加明顯；摩根大通預計，從中國進口的貨量將下降75%至80%。

《CNN》指出，幾週之內，美國消費者將面臨價格上漲，和部分商品出現短缺的情況。

洛杉磯港執行董事吉恩·塞羅卡 （Gene Seroka） 表示，這些剛進港的貨船，是美國政府在上個月針對中國和其他地區徵收關稅的第一批貨船，本週港口的貨運量與去年同期相比下降了約35%，進港船隻從中國進口的貨物也減少了50%以上，許多進口商取消了先前的訂單，因為美國企業不願意支付高額關稅，這會導致中國商品的價格上漲一倍以上。

現今，許多進口商取消了之前的訂單，因為美國企業不願支付高額關稅，這可能使中國商品價格較此前翻倍。塞羅卡說，洛杉磯港本預計5月將有80艘船抵達，但其中20%已被取消。有客戶已經取消了6月的13趟航行。

塞羅卡透露，還不知道這種情況會持續多久，但根據零售商和進口商的說法，現在產品的價格比上個月高出了約2倍半。

《彭博》報導，一艘貨船「紫羅蘭號」載有魚類、運動鞋、汽車鋼鋁產品、義大利麵、運動鞋、乳膠醫療手套等多項產品，自4月2號從中國大連港啟程後、最高稅率為20%，5天之後到達寧波港，最高稅率已經上漲至45%，10日在上海、12日南韓釜山、24日到達美國長灘港則維持145%。

據報導，由於計算關稅涉及一系列複雜因素，包括進口產品的類型、原產地，以及（對於川普宣布後一周內裝運的貨物）船舶在抵達美國之前離開每個港口的時間。

對於「紫羅蘭號」的客戶來說，最大的打擊是，在船離開上海的幾個小時前，最終的關稅上調生效，將中國商品的新關稅推高至驚人的145%。光是最後一刻的漲價，就可能使船上載有貨物的美國公司，其進口成本增加2.2億美元（約新台幣66.56億元）。

《彭博》指出，新關稅將為美國財政部帶來數十億美元的直接收入，但這筆成本將由美國進口商承擔，他們可以選擇將其轉嫁給消費者。但這種意外之財可能是暫時的，因為近幾週從中國開往美國的貨船數量大幅下降。

根據中國海關數據，2024年中國對美出口總額超過5000億美元（約新台幣15.1兆元），佔中國出口總額約16.4%。根據全美零售聯合會的數據，預計2025年下半年美國進口量同比將下降至少20%，來自中國的進口量下降將更加明顯。摩根大通預計，從中國進口的貨量將下降75%至80%。

物流和貨運代理經紀公司Flexport執行官瑞安‧彼得森（Ryan Petersen）表示，部分零售商選擇將產品儲存在中國的倉庫，這樣支付的費用要比支付關稅更便宜。業內人士預估，隨著貨運量可能繼續下降，集裝箱將減少60%，到達的貨物也將減少60%。

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