中國央行放大招！宣布降息又降準「10箭齊發」為經濟下猛藥

中國央行7日宣布降息又降準。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國人民銀行（中國央行）行長潘功勝，7日在國新辦舉行的新聞發布會上宣布將加大宏觀調控強度，實施包括降息、降準在內3大類10項措施。

綜合中媒報導，潘功勝宣布，1是降低存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約人民幣1兆元（約新台幣4.1兆元）。

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2.完善存款準備金制度，階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率從目前的5% 調降為0%。

3.下調政策利率0.1個百分點，將公開市場7天期逆回購利率調降至1.4%，預計將帶動貸款市場報價利率（LPR）同步下降約 0.1 個百分點。

4.下調結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，包括各類專項結構性貨幣政策利率、支農支小再貸款利率，從目前的1.75% 降到1.5%，抵押補充貸款（PSL）利率從目前的2.25%降至 2%。

5.降低個人住宅公積金貸款利率0.25個百分點，5年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步調整。

6.增加人民幣3000億元（約新台幣1.2兆元）科技創新和技術改造再貸款額度，由人民幣5000億元（約新台幣2.09兆元）增加至人民幣8000億元（約新台幣3.3兆元），持續支持「兩新」政策實施。

7.設立人民幣5000億元服務消費與養老再貸款，引導商業銀行加大對服務消費與養老的信貸支持。

8.增加支農支小再貸款額度人民幣3000億元，與調降再貸款利率的政策形成協同效應，支持銀行擴大對涉農、小微和民營企業的貸款投放。

9.強化兩項支持資本市場的貨幣政策工具，將人民幣5000億元證券、基金、保險公司互換便利和人民幣3000億元股票回購增持再貸款兩個工具額度合併，總額度變成人民幣。

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