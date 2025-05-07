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捷迅4月營收創歷史次高 第1季EPS 1.78元

2025/05/07 09:54

左為捷迅總經理孫鋼銀、圖右為副總經理葉子菁。（資料照）左為捷迅總經理孫鋼銀、圖右為副總經理葉子菁。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕捷迅（2643） 4月營收7.39億元，年增82%，創歷史次高，累計前4月合併營收26.74億元、年增93%，創下史上新高。第1季營收19.35億元，年增約98%，單季稅後淨利約6226萬元、年增31%，EPS 1.78元。

捷迅今日開低震盪，截至9:50，股價來到75元，下跌0.8元，跌幅1.06%。

捷迅表示，第1季在關稅貿易戰下提供不同物流應變方案，協助客戶積極出貨至海外倉或廠區內存放，同時，長期跟隨著跨境電商客戶的成長，將終端消費需求逐漸轉移分散到其他市場及東南亞等地，有信心後勢也將仍能持續成長。

捷迅指出，過去1個月，美國對各國的高額對等關稅及新徵收港口費等政策瞬息萬變，不僅造成國際經貿供應鏈混亂，更是牽動著海、空運的供需市場變化。目前暫緩90天徵收期間，有部分廠商觀望政策變化而暫緩出貨，但也有部分廠商利用這段時間盡量多出貨，以避免後續所帶來無法估算的高成本。對於前景充滿許多變數的局面，可預見的是高關稅最終可能將轉嫁給談判力相對較弱勢的一方，或是最終的消費族群，因此生活物資漲價勢必會衝擊到消費者的信心及降低消費能力。

捷迅說，關稅談判時間拉長將使國際消費市場的版圖重整，並迫使中國企業加速於美國以外的其他區域進行全球擴張，面對這段期間的貨量轉移及遞延現象，抱持謹慎的態度，認為中美貿易依存度仍高，高額關稅政策是展現各國談判的手段及過程，航運產業的供給會因需求而帶動，但仍可透過空班、調節路線等措施藉以提升使用效率，以此應對各種詭譎多變的市場變化。

展望下半年，捷迅指出，設置於美國德州達拉斯機場內13萬英呎的監管倉將於今年6月底完工，屆時將可為客戶提供轉運中南美洲及其他美國本土的物流解決方案。

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