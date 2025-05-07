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實質南遷高雄跨出第一步 中油正式成立總部南遷推動專案小組

2025/05/07 09:49

中油南部企業大樓預計2029年完工，可容納1400人辦公。（模擬圖，記者葛祐豪攝）中油南部企業大樓預計2029年完工，可容納1400人辦公。（模擬圖，記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中油實質南遷高雄跨出第一步，正式成立總部南遷推動專案小組。中油近日正式成立「總部南遷推動專案小組」，由董事長與總經理共同擔任召集人，並設有企研副總經理擔任執行秘書，整合興建工程、資產管理、行政、人資與公關等單位參與。

中油的石化、煉製等主要事業部分布高雄，2016年將設籍變更至楠梓區左楠路2號，但總部仍位於台北信義區；高雄市長陳其邁今年初前往經濟部，再度爭取中油在高雄設總部暨研發中心。

立委賴瑞隆4月安排立法院經濟委員會，考察原高雄煉油廠土地再利用開發進度，他認為高雄是中油實際營運的核心，過去總部與稅收卻留在台北，造成南北發展差距擴大，要求中油應該實質落實總部南遷，推動南北區域均衡發展及高雄產業升級的決心。

賴瑞隆指出，2016年蔡英文總統上任後，與時任陳菊市長共同推動中油法人登記（戶籍）南遷至高雄；然而，公司的高層決策仍集中於台北，導致總部的實際功能與象徵意義間存在差距，造成資源配置與行政效率未能有效對應。

在賴瑞隆要求下，中油近日正式成立「總部南遷推動專案小組」，由董事長與總經理共同擔任召集人，並設有企研副總經理擔任執行秘書，整合興建工程、資產管理、行政、人資與公關等單位參與。

賴瑞隆強調，中油的總部南遷，將有助於高雄進一步融入產業轉型的大格局，他會持續追蹤進度，要求中油強化南部的營運與決策能量。

目前中油規劃在原高雄煉油廠A2區，設立南部企業總部，面積達3.18公頃，第一期將興建一棟地上21層、地下3層的鋼骨結構大樓，可容納約1400人辦公，預計於2029年6月完工；北側基地則將與國家住都中心合作，進行都更招商。

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