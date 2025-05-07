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焦點股》三集瑞-KY：首季獲利亮麗 開盤亮燈

2025/05/07 09:40

三集瑞-KY首季獲利亮麗、股價開盤亮燈。（資料照）三集瑞-KY首季獲利亮麗、股價開盤亮燈。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件電感大廠三集瑞-KY（6862）首季毛利率高達40%，帶動稅後盈餘達1.6億元，每股稅後盈餘（EPS）3.19元，寫下單季歷史新高紀錄，再加上4月營收2.78億元同創新高，今日開盤股價立刻亮燈漲停來到143元，不過9:16分左右股價漲停打開，暫報139.5元、漲幅7%，成交量近400張。

三集瑞-KY分析，AI伺服器、AI PC與筆電等應用的Mini Molding與高密度模壓電感需求陸續放大，高階、高規格用電感產品整體潛在市場將大幅成長，AI伺服器及車用電感第一季出貨營收占比高達35.97%，呈現逐季成長態勢；同時，首季模壓式TLVR電感產品以及高度客製化電池模塊產品首季開始小量出貨，展望下半年可持續放量，進一步貢獻毛利與獲利。

觀察三大法人動態，三集瑞-KY買超以外資為主，外資連買3日合計68張，未來若外資持續買進，三集瑞-KY股價有望站回150元大關，但由於近期國際消息紛亂，投資人進場仍需多小心。

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