國際油價大反彈！從4年低點飆升3％ 背後原因曝光

國際油價週二（6日）上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（6日）上漲，勁揚超過3%，主要受到歐洲與中國的需求上升、美國原油產量下降、中東緊張局勢加劇，以及油價前一天跌至4年低點後出現的買盤。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲1.96美元，漲幅3.4%，收於每桶59.09美元。

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布蘭特原油期貨上漲1.92美元，漲幅3.2%，收於每桶62.15美元。

兩大指標原油價格均自技術性超賣區反彈，前一天因OPEC+決定增產，導致收盤價格創下自2021年2月以來新低。

能源顧問公司Ritterbusch and Associates的分析師表示：「市場可能正出現一些抄底行動，大舉回補空單獲利了結，這是今日價格反彈的主要因素。」

OPEC+上週末決定連續第2個月加快原油增產步伐。

TP ICAP旗下經紀與顧問公司PVM的分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示：「在評估OPEC+最新加快減產解除進度的決策後，市場焦點轉向貿易動向與可能達成貿易協議的前景。」

瓦爾加也指出，葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）日前襲擊以色列本·古里安機場，以色列報復性回擊，讓中東地緣政治風險溢價上升。

然而，美國總統川普表示，美國將停止轟炸青年運動，因該組織已同意不再干擾中東紅海重要航運路線。

中國消費者在五一假期期間支出增加，加上市場參與者於為期五天的假期後重返市場，油價也受到支撐。

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