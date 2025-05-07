「這項」投資避風港變雷區！巴菲特罕見示警、親揭背後原因

長期以來被視為投資人避風港的電力公用事業類股，如今卻遭到「股神」巴菲特點名警告。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕長期以來被視為投資人避風港的電力公用事業類股，如今卻遭到「股神」巴菲特（Warren Buffett）點名警告，巴菲特上週末在波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）的年度股東大會上指出，電力公用事業的投資穩定性已經沒有像過去那樣可靠，投資人必須重新調整未來的風險與報酬預期，背後的原因來自於「野火」。

電力公司由於提供民生必需服務，其收益即使在景氣衰退期間也相對穩定，長期以來被投資人視為經濟逆風時的安全避風港。不過巴菲特現在警告稱，電力公用事業行業的投資不再像以前那麼可靠。

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巴菲特指出，野火風險的急遽上升，是投資人需要對於公用事業投資保持謹慎的根本原因。巴菲特說：「現在的公用事業，已經不像幾年前那麼好做了，如果有人還不相信，可以看看夏威夷電力（Hawaiian Electric）和加州的愛迪生國際（Edison International）在近期野火事件中的情況。」

2023年8月，夏威夷電力因遭懷疑與毛伊島致命野火有關，股價一度暴跌76%，至今仍未回升。而加州的太平洋瓦電公司（PG&E）則因旗下設備被認定，在2017年至2021年間引發多起野火，被迫支付數十億美元賠償並申請破產保護，股價曾重挫95%。

加州的愛迪生國際2025年初時，也因洛杉磯帕利塞德（Palisades）地區的野火面臨潛在責任風險，導致股價一度下跌37%。

巴菲特進一步透露，波克夏也無法置身事外，集團旗下的波克夏能源公司（Berkshire Hathaway Energy）受到相同風險衝擊，其整體價值出現明顯下降。巴菲特坦言：「就整體社會風險因素而言，波克夏能源公司的估值，相較2年前已大幅縮水。」

波克夏的能源事業由即將接任執行長的阿貝爾（Greg Abel）負責，他也對此風險發出警告，認為野火將持續構成挑戰。阿貝爾說：「這沒有簡單的解決方法，但我們的公用事業團隊每天都在努力降低風險，因為我們明白，野火的根本風險不會自動消失。」

波克夏能源公司旗下的太平洋公司（PacifiCorp），在2020年的奧勒岡州野火事件後，已支付超過10億美元的和解金，並面臨高達數百億美元的潛在索賠。有鑑於公用事業利潤本來就不高，這狀況是不可持續的，阿貝爾說：「我們不能被當成災難發生後的最終補償者，無論責任歸屬為何，所有代價都由我們買單，而目前我們正逐漸陷入這樣的角色。」

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