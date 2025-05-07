晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金暴漲登兩週高點！專家給最新「目標價」

2025/05/07 08:41

週二（6日）黃金價格跳漲2.7%。（彭博資料照）週二（6日）黃金價格跳漲2.7%。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（6日）黃金價格跳漲2.7%、觸及兩週以來高點，美國總統川普預告兩週內對進口藥品課徵關稅，挑動投資人敏感神經，分析師預估，金價今年上看4000美元。

《路透》報導，紐約黃金期貨上漲3%，報每盎司3422.8美元；黃金現貨價上漲2.4%，報每盎司3413.29美元，為4月22日以來最高。

黃金主要消費國中國在週二（6日）結束五一長假，金融市場恢復交易。

BullionVault 研究主管艾許（Adrian Ash）說：「這波多頭行情是由中國新衣波黃金投資熱潮帶動的，再加上央行持續買進，以減少對美國資產、主要是美元的曝險。」

隨著投資人逐漸對貿易協議的進展感到不耐，美元走勢陷入掙扎，代表黃金對持有外幣的買家來說變得較不昂貴。

週一（5日）美國總統川普表示，計劃兩週內對藥品課徵新關稅，他另在週日（4日）宣布對境外電影課徵100%關稅。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略師蓋里（Daniel Ghali）說：「我們認為中國有愈來愈多投機者參與。而在西方，我們認為雖然金價已經進入超買領域，實際持有的比例明顯偏低。這兩個因素可能進一步帶動金價上漲。」

蓋里預估，金價今年上看4000美元。

另一方面，投資人密切關注聯準會（Fed）的決策，而Fed主席鮑爾在會後記者會的談話，也可能提供潛在降息時機的線索。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財