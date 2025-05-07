黃金暴漲登兩週高點！專家給最新「目標價」

週二（6日）黃金價格跳漲2.7%。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（6日）黃金價格跳漲2.7%、觸及兩週以來高點，美國總統川普預告兩週內對進口藥品課徵關稅，挑動投資人敏感神經，分析師預估，金價今年上看4000美元。

《路透》報導，紐約黃金期貨上漲3%，報每盎司3422.8美元；黃金現貨價上漲2.4%，報每盎司3413.29美元，為4月22日以來最高。

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黃金主要消費國中國在週二（6日）結束五一長假，金融市場恢復交易。

BullionVault 研究主管艾許（Adrian Ash）說：「這波多頭行情是由中國新衣波黃金投資熱潮帶動的，再加上央行持續買進，以減少對美國資產、主要是美元的曝險。」

隨著投資人逐漸對貿易協議的進展感到不耐，美元走勢陷入掙扎，代表黃金對持有外幣的買家來說變得較不昂貴。

週一（5日）美國總統川普表示，計劃兩週內對藥品課徵新關稅，他另在週日（4日）宣布對境外電影課徵100%關稅。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略師蓋里（Daniel Ghali）說：「我們認為中國有愈來愈多投機者參與。而在西方，我們認為雖然金價已經進入超買領域，實際持有的比例明顯偏低。這兩個因素可能進一步帶動金價上漲。」

蓋里預估，金價今年上看4000美元。

另一方面，投資人密切關注聯準會（Fed）的決策，而Fed主席鮑爾在會後記者會的談話，也可能提供潛在降息時機的線索。

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