新台幣匯率成「金絲雀指標」! 美專家稱 : 美元需求變化的重要前導信號

隨著新台幣近期的強力升值，對美元的匯率也成為市場的「金絲雀指標」。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著保險公司、退休基金和其他投資者撤出美元資產或爭奪風險敞口，近日新台幣創下前所未有的漲幅，目前處於3年來的最高點。瑞銀估計，若恢復過去幾年的平均對沖水準（2017–2021），可能需拋售高達700億美元（約新台幣2.11兆元）的美元資產，恐會進一步推高新台幣匯率。

據報導，Spectra Markets總裁布倫特·唐納利形容：「美元兌台幣就像煤礦裡的金絲雀」，暗示它是預示美元需求變化的重要前導信號。

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《路透》報導，多年以來，台灣等低收益市場的投資者依賴著穩定且較高的美元收益率，以及本幣貶值帶來的額外回報，但現在正在重新評估投資組合。

專家指出，台灣壽險業為尋求高報酬，投入大量資金於海外美元資產（主要是美債和公司債）。但隨著美元走弱、去美元化的趨勢出現，這些壽險手上的海外美元資產也出現了問題，主要是大多未進行匯率避險，原因是避險成本過高。

專家指出，近期對沖比率偏低（即未用遠期合約等方式鎖定匯率），造成大量未對沖的美元曝險。SEB Research分析師 Namik Immelback估計，這些台灣壽險公司約持有7000億美元（約新台幣21.14兆元）海外資產中，只有70%、即4900億美元（約新台幣14.8兆元）進行了對沖。

澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh估計，台灣人壽保險公司持有的海外資產，多數為美國固定收益資產，不確定這些壽險公司可能出售或帶回多少海外資產。

瑞銀分析師表示，台灣的淨國際投資頭寸（衡量其對外金融資產與負債之間的差額）「異常龐大」，達到國內生產總值的 165%，而其他亞洲新興經濟體的平均水平為0%。

匯豐銀行分析師表示，截至去年12月，以台灣人壽保險公司為樣本，平均貨幣避險比率略低於60%。

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