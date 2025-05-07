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證實沒中國！美財長：正與17國進行貿易談判

2025/05/07 08:47

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美國目前正與17個主要貿易夥伴進行貿易磋商。（路透）美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美國目前正與17個主要貿易夥伴進行貿易磋商。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）6日在聯邦眾議院撥款委員會的聽證會（House Appropriations Committee）上表示，美國目前正與17個主要貿易夥伴進行貿易磋商，中國未參與這輪談判，最快可能本週內宣布與部分國家達成協議。

綜合外媒報導，貝森特指出，美方與這些貿易夥伴的談判進展順利，已收到多項「非常不錯」的提議，最快可能於本週內宣布與部分國家達成協議，但並沒有與美國18個最大貿易夥伴之一的中國進行談判。

他表示：「我們被徵收的關稅、非關稅壁壘、貨幣操縱和補貼（包括勞動力和資本投資）都將大幅減少。」美國期望透過這些談判降低關稅並減少非關稅貿易障礙。

雖然貝森特並未具體說明哪些國家的磋商進展良好，但他強調，目前收到的回應相當正面，許多夥伴提出具建設性的提案。

對於整體談判進度，他表示樂觀，預計在今年底前完成大部分（約80%至90%）的協議。他補充說：「我會感到驚訝，如果我們在年底前沒有完成大部分的談判。」

貝森特還透露，部分協議有望在本週內公布，顯示美方與多個貿易夥伴的合作進展迅速。

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