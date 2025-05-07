債務數據令人恐懼！貝森特：美國處於債務上限「預警階段」

貝森特表示，美國處於債務上限「預警階段。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國債務危機警鈴大響，週二美國財政部長貝森特表示，目前聯邦預算處於「預警階段」，接近耗盡維持在聯邦債務上限以內的能力，他重申，債務數據確實令人恐懼，但美國政府永遠不會違約，並承諾財政部不會使用「花招」來繞過債務上限。

外媒報導，貝森特在美國眾議院撥款委員會接受問詢時表示，當我們認為正在接近所謂的「X日」時，我們會與國會分享。美國財政部仍在統計最新報稅季的稅收收入。

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「X日」是指美國財政部無法按時支付所有政府帳單的日子。

今年1月起，美國債務上限重新生效，財政部一直透過特別會計操作避免突破上限，同時維持聯邦義務的支付。華爾街分析師預計，美國財政部可撐到8月至10月之間，屆時將需國會提高或暫停債務上限。

美國財政部上週表示，預計在5月上旬提供其現金及非常規措施可持續時長的最新時間表。國會預算辦公室主任Phillip Swagel週一稱，目前聯邦收入與先前預測相符，顯示財政部可能可以撐到夏末8月或9月。

美國國會共和黨人正計劃在今年夏天將債務上限提高5兆美元，達到約41兆美元，作為一項包含減稅和削減開支內容的方案的一部分。提高債務上限並不意味著批准新開支，而是為了支付政府已承諾的支出，包括向債券持有人、退伍軍人及社保受益人付款。

貝森特重申，目前聯邦預算處於不可持續的軌道上，他指出，很難判斷金融市場會在什麼時候「反叛」，債務數據確實令人恐懼，一場危機將表現為經濟的突然停止，因為信貸將消失，我致力於不讓這種情況發生。

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