排除中國市場是巨大損失！黃仁勳：中國AI市場規模高達500億美元

黃仁勳表示，中國AI市場規模高達500億美元（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導美國限制晶片出口做法實際上會損害美國的國家安全，輝達執行長黃仁勳表示，中國人工智慧晶片市場規模預計在未來幾年內將達到500億美元（約台幣1.5兆），錯失這一市場將是「巨大的損失」。

先前新華社報道，國務院副總理何立峰會見黃仁勳時指出，中國市場投資和消費潛力巨大，始終是外資企業投資和貿易的沃土，歡迎包括輝達公司在內的更多美資企業深耕中國市場，在中國盡展產業優勢與能力，進而在全球競爭中贏得先機。

請繼續往下閱讀...

報導指出，黃仁勳正在遊說反對進一步收緊對輝達及其同行的限制，這些限制限制了它們進入中國這個全球最大半導體市場。黃仁勳認為，這種做法實際上會損害美國的國家安全，而這正是相關規定的初衷。

黃仁勳在訪談中表示，世界渴望人工智慧，讓我們把美國的AI推向所有人的前線。他指出，能夠向中國銷售產品將帶來收入、稅收，並「在美國創造大量就業機會」。

黃仁勳的言論，揭示了美國當前科技競爭的困境，一方面，美國試圖透過限制先進晶片技術出口來維護自身優勢；另一方面，美國科技巨頭卻因此失去了廣闊的海外市場，這可能會對其營收和全球競爭力產生長期的負面影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法