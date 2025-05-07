美股全收低！標普500跌0.8％ 台積電ADR跌2.34％

美國華爾街主要股市指數延續前一日跌勢，6日全數收低。（法新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在聯準會利率決議公布前夕，投資人轉向避險操作，而川普和關稅有關的發言仍未能打消市場疑慮，華爾街主要股市指數延續前一日跌勢，6日全數收低。

綜合媒體報導，標普500指數6日延續跌勢，下跌近0.8%，道瓊指數下跌逾0.9%，費城半導體下跌逾1％。台積電ADR下跌2.34%，收在172.28美元。由於川普關稅政策對經濟的影響存在不確定性，各企業紛紛調降了今年的預估業績。投資人希望川普在與其他國家達成貿易協議後能夠降低部分關稅，投資人也預估，如果沒有這些因素，經濟將陷入衰退。

請繼續往下閱讀...

聯準會利率決議將在美國時間7日即將出爐，主席鮑爾對經濟狀況的評論引起市場關注，焦點在於聯準會對川普貿易攻勢影響的評估，相關影響尚未完全顯示在經濟數據中。

道瓊工業指數大跌389.83點或0.95%，收報40829點。

標普500指數下挫43.47點或0.77%，收在5606.91點。

那斯達克指數下跌154.58點或0.87%，收17689.66點。

費城半導體指數滑落44.98點或1.03%，收4311.20點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法