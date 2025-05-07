晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美股全收低！標普500跌0.8％ 台積電ADR跌2.34％

2025/05/07 07:15

美國華爾街主要股市指數延續前一日跌勢，6日全數收低。（法新社）美國華爾街主要股市指數延續前一日跌勢，6日全數收低。（法新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在聯準會利率決議公布前夕，投資人轉向避險操作，而川普和關稅有關的發言仍未能打消市場疑慮，華爾街主要股市指數延續前一日跌勢，6日全數收低。

綜合媒體報導，標普500指數6日延續跌勢，下跌近0.8%，道瓊指數下跌逾0.9%，費城半導體下跌逾1％。台積電ADR下跌2.34%，收在172.28美元。由於川普關稅政策對經濟的影響存在不確定性，各企業紛紛調降了今年的預估業績。投資人希望川普在與其他國家達成貿易協議後能夠降低部分關稅，投資人也預估，如果沒有這些因素，經濟將陷入衰退。

聯準會利率決議將在美國時間7日即將出爐，主席鮑爾對經濟狀況的評論引起市場關注，焦點在於聯準會對川普貿易攻勢影響的評估，相關影響尚未完全顯示在經濟數據中。

道瓊工業指數大跌389.83點或0.95%，收報40829點。

標普500指數下挫43.47點或0.77%，收在5606.91點。

那斯達克指數下跌154.58點或0.87%，收17689.66點。

費城半導體指數滑落44.98點或1.03%，收4311.20點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財