美國3月貿易逆差增至1405億美元 創歷史新高

〔中央社〕美國政府今天公布的最新數據顯示，在川普總統於「解放日」宣布關稅措施前，美國進口激增，使得3月貿易逆差達到1405億美元，創下歷史新高。

法新社報導，美國商務部在聲明中表示，美國3月貿易逆差躍增14%，達到1405億美元（約新台幣4兆2065億元）。這是1992年有紀錄以來的單月最大貿易逆差，較2月修正後的1232億美元逆差，還擴大173億美元。

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美國3月貿易逆差高於道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）和華爾街日報（The Wall Street Journal）訪調經濟學家預估的中位數1376億美元。

美國民眾趕在關稅實施前購買進口商品，推升3月進口額增加4.4%至4190億美元，使得當月貿易逆差進一步擴大。

這些數據統計的範圍，是川普宣布對中國徵收高額關稅，以及對其他許多國家進口商品徵收10%的較低「基準」關稅的前一個月。

白宮還對其他數十個貿易夥伴加徵高額關稅，但之後宣布暫緩實施到7月為止，好讓美國有時間重新談判既有的貿易安排。原）1140507

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