新台幣短期暴升！金管會急找六大壽險 確認清償能力達標

由於新台幣短期暴升，金管會近日急找六大壽險，確認清償能力是否達標 （記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕近日，新台幣暴力升值，金管會緊急找來國內六大壽險公司，直接面對面掌握與瞭解，其清償能力是否足以因應。保險局表示，截至去年底，壽險業者的資本適足率（RBC）為332% 、淨值比7.7%都符合法定標準。

金管會保險局指出，面對這一波新台幣匯率強勁升值，主管機關相當關切，對壽險公司的影響程度，其中，主要是外幣資產曝險，各家公司都有自身風險胃納，而一般保險公司都是採「動態避險」。

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據指出，近期匯率大幅變動下，各大保險公司的清償能力，仍符合法定標準，主要影響是外匯資產價值減損，業者也會透過外匯價格變動準備金，來做沖抵。

此外，壽險業者除了尚未向金管會提出任何監理寬容措施的建議，也沒有表達希望放寬RBC等要求；對此，保險局將持續觀察，若匯率波動進一步擴大，屆時，會來評估是否要實施相關措施。

最近有傳出，新台幣狂升是因為壽險公司操作避險導致，不過，保險局澄清，大型壽險公司避險是分別依據各家公司策略，未在外匯市場有大量交易；金管會也會密切關注，匯率變動對壽險業清償能力的影響，目前業者尚無建議新的監理措施。

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