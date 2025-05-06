台積電美廠總裁曝：未來共需6000名員工

台積電未來將在美國再建造三座晶圓廠、兩座先進封裝設施和一個研發中心。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電今年稍早宣布，將在未來十多年內將鳳凰城園區擴大兩倍，成為亞利桑那州最大的雇主之一。台積電亞利桑那總裁羅絲·卡斯塔納雷斯 （Rose Castanares） 向美國新聞網站Axios表示，到本世紀末第三家晶圓廠投產時，該公司預計總共需要6000名員工。

台積電將在未來十年內再建造三座晶圓廠、兩座先進封裝設施和一個研發中心，卡斯塔納雷斯表示，預計在建設完成之前，員工人數將以類似的速度成長。

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第一家鳳凰城晶圓廠（或稱製造廠）於去年開始生產，僱用了3000名工人。

斯塔納雷斯告訴Axios，美國（特別是亞利桑那州）擁有大量工人，經過適當的培訓，他們可以成為台積電的資產。

她表示，雖然公司因為客戶需求而決定在美國開設園區，但公司領導階層也很高興能夠利用美國的人才管道。這就是為什麼台積電投資大學和社區學院計畫，以吸引和培訓當地員工的原因。

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