IMF總裁喬治艾娃：川普高關稅將加劇中國通縮壓力

國際貨幣基金（IMF）主席喬治艾娃5日表示，美國對中國加徵關稅，將使美國對中國出口需求猛降，加上歐洲需求也減少，中國將面臨通縮壓力。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）主席喬治艾娃5日表示，美國對中國加徵關稅，將使美國對中國出口需求猛降，加上歐洲需求也減少，中國將面臨通縮壓力，並稱IMF一直呼籲中國必須改變出口導向成長模式，改為消費導向。財新中國四月服務業採購經理人指數（PMI）放緩服務大於預期，凸顯川普關稅對中國經濟的衝擊逐漸發酵。

《路透》報導，喬治艾娃5日出席洛杉磯舉行的梅肯研究院全球大會，被問及美國財長貝森特今年4月時指出，IMF應該回歸經濟穩定和發展的核心任務，並對中國長期實施造成全球扭曲的政策和不透明貨幣做法採取強硬態度，她回應指出，IMF一直都這麼做。

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喬治艾娃說，IMF一直呼籲中國必須解決4個影響其國內和國際經濟的問題，包括必須從出口導向轉為消費導向、修復房地產行業、支持由服務帶動成長、降低政府對經濟的干預。但她坦言，短期內中國政府影響經濟的痕跡不可能減少。

針對美國總統川普對中國實施145%關稅，喬治艾娃認為，這將使美國對中國出口需求猛降，加上歐洲需求也減少，中國將面臨通縮壓力；與此同時，美國將面臨供應衝擊，將加劇通膨壓力。

財新中國四月服務業PMI由3月的51.9猛降至50.7，創7個月以來最低，恐進一步引發市場擔憂，中國第二季經濟將加速放緩。中國官方4月製造業PMI指數已顯示，工廠活動已因美國高關稅而受到衝擊。現在的問題在於，北京當局提振消費的速度是否快到足以抵銷出口需求的預期下降。

財新智庫高級經濟學家王喆表示：「在美中貿易戰的情況下，市場改善有限，服務供應商對美國關稅的影響表達擔憂。」分項指數顯示，服務業未來活動預期跌至2005年開始紀錄以來第二低；新企業訂單指數也創下2022年12月以來最慢增速；工人需求指數也下滑，服務業公司連續第二個月裁員。

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