剎不住！美國貿易逆差3月飆升至歷史新高

美國商務部經濟分析局（BEA）週二表示，貿易逆差從2月修正後的1232億美元躍升14.0%，達到創紀錄的1405億美元。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於企業在關稅上調前增加商品進口，美國3月貿易逆差擴大至歷史新高，並導致第1季國內生產毛額3年來首次陷入負成長。

美國商務部經濟分析局（BEA）週二表示，貿易逆差從2月修正後的1232億美元躍升14.0%，達到創紀錄的1405億美元。此前路透調查的經濟學家預測，2月份貿易逆差將從先前報告的1227億美元增加到1370億美元。

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美國總統川普採取全面關稅措施，包括將中國進口商品的關稅提高至驚人的145%，促使企業紛紛進口商品以避免成本上升。儘管美國與大多數貿易夥伴的互惠關稅暫停了90天，但針對中國商品的關稅於4月初生效，引發與北京的貿易戰。

3月進口額暴增4.4%，達到史上最高水準4190億美元。商品進口額飆漲5.4%，達到創紀錄的3468億美元。出口成長0.2%，達2785億美元，也創下歷史新高。商品出口成長0.7%，達1832億美元。政府上週報告稱，上季貿易逆差創紀錄地減少GDP的4.83個百分點，導致經濟以0.3%萎縮，這是自2022年第1季以來的首次下降。

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